O FC Porto venceu este sábado o Imortal, por 85-65, e está na final da Taça de Portugal, onde vai defrontar o Benfica.

Em jogo realizado no Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo, o Imortal saiu para o intervalo a vencer, mas a equipa portista entrou mais forte no terceiro e quarto período e conseguiu passar à próxima fase.

Por outro lado, o Benfica garantiu a outra vaga na final ao vencer o CD Póvoa por 103-86.

A final entre os dois clube realiza-se este domingo, às 17h00.