Portugal está na segunda fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de basquetebol.

Frente à Grécia, a Seleção Nacional venceu por 71-56 e acabou por não ter de ficar à espera do resultado entre Montenegro e Roménia.

Num embate que não teve Giannis Antetokounmpo, do lado grego, nem Neemias Queta, do português, Diogo Brito, com 17 pontos e nove ressaltos, Rafael Lisboa, com 16 pontos e cinco assistências, e Travante Williams, com 15 pontos e oito ressaltos, destacaram-se nos lusos, secundados por Vladyslav Voytso (nove pontos).

Por seu lado, Elijah Mitrou-Long liderou os gregos, com 11 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências.

Neste Grupo B, Portugal termina com os mesmos nove pontos dos helénicos e segue para o Grupo I, onde vai também medir forças com Espanha, Ucrânia e Geórgia. As seis jornadas decorrem entre 28 e 31 de agosto, 26 e 29 de novembro, 26 de fevereiro e 1 de março do próximo ano.

Recorde-se que o Mundial decorre entre os dias 27 de agosto e 12 de setembro de 2027.

Assista aqui ao momento: