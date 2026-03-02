Portugal falhou o apuramento imediato para a segunda fase de qualificação para o Mundial de 2027, em basquetebol.

Na visita à Roménia, a Seleção Nacional perdeu por 101-96, no encontro da quarta jornada do Grupo B desta primeira fase de qualificação. Após vitórias sobre Montenegro (83-62) e Roménia (99-82), assim como o desaire contra a Grécia (76-68), os comandados de Mário Gomes sofreram nova derrota.

Ainda assim, a entrada de Portugal no jogo até começou de feição e chegou ao intervalo a vencer por três pontos (53-50), mas o equilíbrio durante o encontro fez com que o resultado pudesse cair para qualquer um dos lados. Nota para os 33 pontos de Travante Williams, o melhor marcador do encontro. Do outro lado, Daron Russell esteve em destaque com 29 pontos somados. Portugal lidera o Grupo B com seis pontos, de forma provisória, já que Montenegro e Grécia (ambos com cinco pontos) ainda jogam esta segunda-feira.

Recorde-se que o Campeonato do Mundo decorre entre os dias 27 de agosto e 12 de setembro de 2027, no Qatar.