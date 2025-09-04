Basquetebol
Eurobasket: Neemias é o segundo melhor marcador de Portugal em Europeus
Poste dos Boston Celtics leva 75 pontos e está apenas atrás de João Santos (111 pontos)
Neemias Queta participa pela primeira vez num Campeonato da Europa de basquetebol e já é o segundo melhor marcador na história do país, na competição.
Com um total de 75 pontos, até ao momento, o poste dos Boston Celtics está apenas atrás de João Santos nessa lista, com 111 pontos conseguidos nas participações em 2007 e 2011. O pódio é fechado com Elvis Évora, que tem um total de 73 pontos.
A verdade é que Neemias terá, pelo menos, mais uma oportunidade de ampliar essa vantagem, com o duelo entre Portugal e Alemanha, neste sábado (13h15 em Lisboa). Recorde-se que Portugal está nos «oitavos» da competição e procura chegar pela primeira vez aos quartos de final do Eurobasket.
