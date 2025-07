A pouco mais de um mês do arranque do Eurobasket 2025, está confirmado que Neemias Queta será o último a juntar-se aos trabalhos da Seleção Nacional, algo que não preocupa Mário Gomes.

O selecionador garante que «mesmo não estando cá desde o início», o poste dos Boston Celtics terá «coisas preparadas» no ataque de Portugal, pelo que o objetivo passa por aproveitar as características do atleta e, sobretudo, o que pode oferecer com os seus 2,13 metros de altura.

«Mesmo não estando cá desde o início, é uma grande ajuda para a equipa. Eleva o nível, não apenas pelo jogador que é, mas por ser a pessoa que é. Se a presença dele muda muito? Muda, muda. Uma coisa é ter um poste com 2,13 metros, que pode jogar acima do nível do aro, e outro é não ter. Não temos ninguém com as características dele», começou por referir.

«Vamos ter coisas preparadas para ele, no ataque. A minha filosofia é aproveitar as características do Neemias, naquilo que é o processo coletivo normal. Obviamente que ele vai ajudar-nos também do ponto de vista ofensiv», acrescentou.

Quanto às expetativas para a competição, Mário Gomes destaca a motivação que o grupo sente por marcar presença na fase final do Campeonato da Europa, algo que já não acontecia há 14 anos.

Ainda assim, o selecionador não escondeu a preocupação de ter o último jogo de preparação a 16 de agosto, sendo que apenas 11 dias depois entrará em prova, algo que certamente irá afetar o ritmo dos atletas para a competição.

«Dificilmente chegaremos ao Campeonato da Europa com o ritmo com que gostaríamos de chegar. Vamos aproveitar tudo o que pudermos e vamos estar nas melhores condições possíveis para competir no dia 27 de agosto», confessou o técnico.

«Desta vez, é também normal que a motivação seja maior ainda, porque vamos participar na fase final do Campeonato da Europa, onde Portugal já não marcava presença há 14 anos.»

Recorde-se que Portugal está inserido no Grupo A e irá defrontar Sérvia, Letónia, Chéquia, Turquia e Estónia, sendo que a estreia no Eurobasket 2025 acontece diante dos checos.