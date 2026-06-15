Neemias Queta está fora dos convocados de Mário Gomes para os jogos de qualificação para o Mundial de basquetebol.

O poste dos Boston Celtics constava da pré-convocatória para os compromissos com Montenegro (2 de julho) e Grécia (5 de julho), mas acaba por não integrar a lista final, ainda que não tivesse qualquer impedimento do conjunto norte-americano.

Além de Neemias Queta, também António Lucas (Ovarense), Diogo Gameiro (Benfica), Diogo Araújo (Oliveirense), Diogo Seixas (Ourense) e Rúben Prey (St. Johns University) também não estão na convocatória.

Recorde-se que nesta fase de qualificação, apenas os três primeiros classificados do Grupo B seguem para a segunda fase de qualificação, sendo que Portugal é segundo, com seis pontos, e precisa apenas de mais uma vitória para o garantir.

Confira aqui os 14 eleitos por Mário Gomes:

Bases: Anthony da Silva (Évreux, Fra), Diogo Ventura (Sporting), Francisco Amarante (Sporting) e Rafael Lisboa (Ourense, Esp).

Extremos: André Cruz (Sporting), Diogo Brito (Obradoiro, Esp), Nuno Sá (Palmer BM, Esp), Travante Williams (Rouanne Basket, Fra) e Vladyslav Voytso (FC Porto).