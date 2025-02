Terminou o jejum! Portugal qualificou-se esta sexta-feira para a fase final do Europeu 2025 de basquetebol, algo que não acontecia desde 2011.

A Seleção Nacional beneficiou da derrota da Ucrânia frente à Eslovénia, por 84-71, e garantiu, no mínimo, o terceiro lugar no Grupo A e o respetivo apuramento.

A Eslovénia encontra-se em primeiro lugar, com nove, seguidos por Israel, com sete, e Portugal, que tem seis. A Ucrânia está em último, com cinco.

De referir que esta é a quarta vez na história que Portugal consegue chegar à fase final. Em 1951, a seleção lusa ficou em 15.º; em 2007 ficou em nono; em 2011 terminou em 21.º.

A fase final do Campeonato da Europa 2025 realiza-se na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro.