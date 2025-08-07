Basquetebol: Neemias lesionado na derrota de Portugal contra Espanha B
Poste saiu de cena no último quarto, em novo duelo ibérico em Málaga
Depois de triunfar sobre Espanha (76-74), a Seleção Nacional regressou a Málaga para medir forças com os “bês” espanhóis. Os parciais de 18-22, 14-24, 19-9 e 13-8 espelham uma exibição pouco conseguida na segunda parte, culminando na derrota de 64-63.
Num encontro de alta rotação nos “Linces”, a pensar no Eurobasket, Anthony da Silva saiu lesionado no último quarto. Pouco depois, Neemias Queta escorregou junto à tabela defensiva e prontamente revelou dores na virilha direita. Por isso, o poste dos Boston Celtics saiu de cena e rumou ao balneário.
Apesar do desaire, Rafael Lisboa (11 pontos), Nuno Sá (oito pontos), Neemias Queta (12 pontos e cinco ressaltos) e Travante Williams (sete pontos e cinco ressaltos) evidenciaram-se.
Antes do regresso a Portugal, a Seleção Nacional vai medir forças com a Argentina, em Madrid, na tarde de domingo (19h). Segue-se o Torneio Internacional de Braga, com testes ante Islândia e Suécia, a 15 e 16 de agosto.
Este EQUIPO tiene mucho 'flow'— Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 7, 2025
⭐️ España B ⭐️
🏆 Torneo Ciudad de Málaga
🇪🇸🆚🇵🇹
FINAL | (64-63)
📌 Palacio de Deportes José María Martín Carpena
#LaFamilia #ImperiumNostrum #SomosEquipo pic.twitter.com/eYCRqlOyG4