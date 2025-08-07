Depois de triunfar sobre Espanha (76-74), a Seleção Nacional regressou a Málaga para medir forças com os “bês” espanhóis. Os parciais de 18-22, 14-24, 19-9 e 13-8 espelham uma exibição pouco conseguida na segunda parte, culminando na derrota de 64-63.

Num encontro de alta rotação nos “Linces”, a pensar no Eurobasket, Anthony da Silva saiu lesionado no último quarto. Pouco depois, Neemias Queta escorregou junto à tabela defensiva e prontamente revelou dores na virilha direita. Por isso, o poste dos Boston Celtics saiu de cena e rumou ao balneário.

Apesar do desaire, Rafael Lisboa (11 pontos), Nuno Sá (oito pontos), Neemias Queta (12 pontos e cinco ressaltos) e Travante Williams (sete pontos e cinco ressaltos) evidenciaram-se.

Antes do regresso a Portugal, a Seleção Nacional vai medir forças com a Argentina, em Madrid, na tarde de domingo (19h). Segue-se o Torneio Internacional de Braga, com testes ante Islândia e Suécia, a 15 e 16 de agosto.

