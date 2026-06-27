Basquetebol
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Basquetebol: Portugal vence Suíça antes da qualificação para o Mundial
«Linces» recebem o Montenegro na quinta-feira
«Linces» recebem o Montenegro na quinta-feira
Depois de perder no primeiro particular com a Suíça no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, Portugal venceu os helvéticos neste sábado, por 81-70 (21-20, 17-17, 22-19 e 21-14).
Em destaque esteve Travante Williams, com 15 pontos, além de Francisco Amarante (11 pontos), Miguel Queiroz (10), Vlad Voytso (nove) e Diogo Ventura (oito).
A Seleção regressa a Matosinhos na quinta-feira (19h), para defrontar o Montenegro na quinta e penúltima jornada do Grupo B da primeira fase de qualificação para o Mundial 2027. A 5 de julho, os “Linces” visitam a Grécia.
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