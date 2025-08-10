A Seleção Nacional encaixou o segundo desaire no terceiro e último particular em solo espanhol. Desta feita em Madrid, contra a Argentina, os comandados de Mário Gomes não contaram com os lesionados Neemias Queta e Anthony da Silva – nem Cândido Sá, em gestão física – e perderam por 84-70 (16-9, 24-25, 23-17 e 21-23).

Os “Linces” estiveram a perder por 21 pontos (68-47, 71-50 e 78-57), mas a prestação de Diogo Brito (17 pontos e quatro ressaltos) permitiu reduzir as diferenças. Destaque para o regresso do capitão Miguel Queiroz (14 pontos e quatro ressaltos), além de Daniel Relvão (11) e Diogo Gameiro (sete pontos e quatro assistências).

Na Argentina, Alex Negrete e Gonzalo Corbalan anotaram 16 pontos.

A preparação para o regresso ao Europeu segue em Braga, com o Torneio Internacional, que reserva testes com Islândia (sexta-feira) e Suécia (sábado). A fechar, em Sines, o derradeiro particular vai ser disputado com o Sporting, a 21 de agosto.