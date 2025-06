A Seleção Nacional feminina voltou a perder no Europeu, desta feita com as anfitriãs Chéquia (73-52), em Brno. Na segunda jornada do Grupo C, as “Linces” até levaram a melhor no terceiro quarto (18-17), mas encaixaram parciais de 19-11, 21-8 e 16-15.

Entre as comandadas de Ricardo Vasconcelos, Sofia da Silva (12 pontos), Carolina Cruz (dez pontos), Ana Carolina Rodrigues (nove pontos) e Márcia da Costa (seis pontos e cinco ressaltos) foram as mais inconformadas.

Nas anfitriãs, Reisingerova (11 pontos), Cechova, Hamzova e Kopecka – todas com nove pontos – foram decisivas.

Assim, a Seleção ocupa o 3.º lugar, com dois pontos, e está fora dos “quartos” do Europeu. A inédita participação na fase de grupos termina na tarde de domingo (19h15), de novo em Brno, frente ao Montenegro (4.º).

No topo do Grupo C segue a Chéquia, com quatro pontos, dois de vantagem sobre a Bélgica – campeã europeia em título – que esta noite mede forças com o Montenegro.