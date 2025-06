A estreia da Seleção feminina num Europeu terminou com derrota, perante a Bélgica, campeã europeia em título (81-52). Na noite desta quinta-feira, em Brno (Chéquia), as comandadas de Ricardo Vasconcelos até equilibraram o quarto inaugural (15-14), mas perderam o controlo nos parciais seguintes (25-11 e 26-11).

Na reta final, as belgas desaceleraram, entregando o último quarto às “Linces” (16-15).

Na Seleção Nacional, Ana Carolina Rodrigues (13 pontos), Sofia da Silva (11 pontos), Márcia da Costa (oito pontos e cinco ressaltos) e Maria João Bettencourt (seis ressaltos) foram as mais inconformadas.

Do outro lado, Emma Meesseman (19 pontos, 11 ressaltos e seis assistências), Julie Vanloo (13 pontos, seis ressaltos e cinco assistências), Allemand (dez pontos) e Linskens (nove pontos e oito ressaltos) foram decisivas.

No outro duelo do Grupo C, a Chéquia venceu o Montenegro (89-44). Por isso, checas e belgas lideram, com dois pontos, um de vantagem sobre portuguesas e montenegrinas.

Na tarde desta sexta-feira (16h30), Portugal mede forças com a Chéquia, de novo em Brno. Mais tarde, às 19h45, Montenegro e Bélgica concluem a segunda ronda do Grupo C.

Para almejarem um lugar nos “quartos”, lusas e montenegrinas estão obrigadas a vencer.

Outros resultados.

Turquia 91-67 Suíça

Reino Unido 70-85 Espanha

Lituânia 74-63 Sérvia

França 92-56 Grécia

Alemanha 89-76 Suécia

Itália 77-66 Eslovénia