Neemias Queta, jogador dos Boston Celtics, está na lista de 24 jogadores pré-convocados pelo selecionador Mário Gomes para a fase de qualificação para o Eurobasket2025, com os primeiros jogos marcados para fevereiro do próximo ano.

Uma lista equilibrada com quatro jogadores do Sporting, quatro jogadores do Benfica, quatro jogadores do FC Porto e de nove jogadores que representam clubes no estrangeiro, incluindo a estrela portuguesa da NBA e também a estreia de Rúben Prey, poste de 18 anos dos espanhóis do Joventut Badalona.

«Esta é uma lista mais alargada que a FIBA exige. São atletas sempre em observação e que poderão ser convocados. A pré-convocatória de fevereiro vai ser mais curta, mas mantemos todos em observação. Esta lista permite cobrir a futura convocatória e as formalidades com a FIBA. Tem elementos mais novos como o caso do André Cruz e do Rúben Prey», destacou o selecionador depois de confirmar a lista.

Neemias Queta está na lista, mas dificilmente poderá juntar-se à seleção em fevereiro. «Sabemos que o Neemias tem outros compromissos que praticamente impossibilitam a sua vinda à seleção. Há outro nome, que é o Anthony da Silva, que também tem vindo a ser observado há já algum tempo. Trabalhamos para construir um grupo que esteja pronto para jogar no caso de se apurar para a fase final do EuroBasket 2025. Esse é o grande objetivo e pelo qual vamos lutar», destacou ainda.

A lista de convocados: André Cruz (Sporting), Anthony da Silva (Besançon/França), Cândido Sá (Portimonense), Carlos Cardoso (Sporting), Daniel Relvão (Benfica), Diogo Araújo (Sporting), Diogo Brito (ICG Força Lleida/Espanha), Diogo Gameiro (Benfica), Diogo Ventura (Sporting), Francisco Amarante (Alimerka Oviedo Baloncesto/Espanha), Gonçalo Delgado (CD Póvoa), João Guerreiro (FC Porto), José Barbosa (Benfica), Miguel Cardoso (FC Porto), Miguel Queiroz (FC Porto), Neemias Queta (Boston Celtics/EUA), Nuno Sá (FC Porto), Pedro Bastos (V. Guimarães), Rafael Santos (Grupo Alega Cantabria/Espanha), Ricardo Monteiro (CB Almansa Con Afanion/Espanha), Rúben Prey (Joventut Badalona/Espanha), Sérgio Silva (Benfica), Travante Williams (Baxi Manresa/Espanha) e Vladyslav Voytso (Grupo Alega Cantabria/Espanha).