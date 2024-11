Mário Gomes espera um duelo equilibrado com a Eslovénia, em Almada, na noite desta sexta-feira (19h). Na antevisão à terceira jornada na fase de qualificação para o Europeu de 2025, o selecionador nacional apontou à segunda vitória.

«Perdemos um jogo em casa [com Israel, 70-72], ganhámos um jogo fora [contra a Ucrânia, 77-79]. Podíamos ter duas vitórias, mas também podíamos ter duas derrotas. Contra Israel, jogámos bem o suficiente para ganhar, mas falhámos nos lançamentos de três pontos. Concretizámos nove por cento. Com uma má percentagem tínhamos vencido, com uma péssima não conseguimos», recordou, em conferência de imprensa.

Frente aos líderes do grupo – com duas vitórias – Mário Gomes, de 67 anos, apela à eficácia neste primeiro «round». Na segunda-feira, Portugal jogará em Koper, na Eslovénia.

«Eles são muito fortes na transição ofensiva, mas têm debilidades na transição defensiva. Devemos obrigá-los a jogar cinco contra cinco em meio-campo e fazer pontos em contra-ataque. Temos de fazer chegar a bola à área restritiva, seja por drible, seja por passe, porque a pressão defensiva diminui e os lançadores ficam mais abertos», argumentou.

Portugal ocupa o terceiro lugar do Grupo A, com três pontos, em igualdade com Israel (2.ª), enquanto a Ucrânia está na quarta posição, com dois pontos. No topo está a Eslovénia, com quatro pontos.

A Seleção Nacional encerrará a fase de qualificação ante Israel e, em casa, com a Ucrânia, a 20 e 23 de fevereiro.

Os três melhores posicionados de cada um dos oito grupos apuram-se para a fase final do Europeu, que vai decorrer entre 25 de agosto e 14 de setembro, na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia.

A Seleção Nacional não participa na fase final deste torneio desde 2011.