Portugal venceu no regresso ao Europeu, 14 anos após a última participação. Na tarde desta quarta-feira, em Riga, na Letónia, os “Linces” levaram a melhor sobre a Chéquia (62-50). Os parciais de 13-10, 19-19, 13-11 e 17-10 espelham uma partida decidida nos detalhes.

Apesar da diferença no ranking – Chéquia é 19.ª do Mundo, enquanto Portugal é 56.º - os comandados de Mário Gomes capitalizaram o dia bom de Neemias Queta, em contraste com o momento ineficaz dos adversários.

A Seleção Nacional apresentou-se de início com Diogo Ventura, Queiroz, Neemias Queta, Travante Williams e Diogo Brito. Do outro lado, a priori, a principal ameaça seria Krejci, base dos norte-americanos Atlanta Hawks.

Recorde o desenrolar deste duelo.

Num arranque muito positivo, Neemias Queta agigantou-se e, acompanhado pelo capitão Miguel Queiroz e por Travante Williams, embalou Portugal para vantagens interessantes (9-2 e 11-6). Em todo o caso, a saída momentânea do astro luso permitiu a aproximação dos checos (13-10).

Até ao intervalo (32-29), Neemias Queta cresceu até atingir 15 pontos, seis ressaltos, uma assistência e três roubos. O gigante luso era nesta fase seguido por Travante Williams (oito pontos, dois ressaltos, uma assistência e três roubos).

Na Chéquia, Krejci (dez pontos) e Hruban (sete pontos) eram os melhores.

Em simultâneo, em termos coletivos, a maior vantagem de Portugal havia sido de sete pontos, na liderança por mais de 13 minutos. A Seleção registava maior eficácia ofensiva, sobretudo nos dois pontos. Além disso, os “Linces” lideravam nos roubos de bola (6-2) e desarmes (4-3).

No terceiro quarto, Rafael Lisboa revelou-se decisivo. Face à ausência de Neemias Queta e ao crescimento ofensivo dos checos, o base português – ex-Benfica – assinou três triplos e aplicou mais dois pontos em cima da buzina. Como tal, à partida para o derradeiro parcial, Portugal vencia por 43-39.

No derradeiro parcial, a Chéquia reforçou a agressividade, mas acumulou faltas e abriu espaços na defesa. Como tal, Rafael Lisboa e Neemias Queta resolveram a contenda (60-48), com quarto de 17-10.

Esta é a primeira vitória frente à Chéquia e a primeira no Europeu desde setembro de 2007. Ainda que tenha participado no Europeu de 2011, o último triunfo de Portugal remonta ao duelo com Israel (94-85), em Espanha. Em 2007, a Seleção ficou à porta dos “quartos”.

Destaque no duelo desta quarta-feira para Neemias Queta (23 pontos, 18 ressaltos, duas assistências, dois roubos e quatro desarmes), seguido por Rafael Lisboa (15 pontos), Miguel Queiroz (cinco pontos e seis ressaltos) e Travante Williams (dez pontos, cinco ressaltos, uma assistência e cinco roubos).

Na Chéquia, Martin Peterka (oito pontos e sete ressaltos) foi o mais inconformado.

Em termos coletivos, Portugal foi superior nos ressaltos (45-40), assistências (14-13) e roubos (11-5), além de ser mais eficaz nos lançamentos de dois e três pontos.

Queta dominates as Portugal 🇵🇹 secures their first #EuroBasket win since 2007! — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025

No topo do Grupo A, com dois pontos, os “Linces” apontam baterias ao duelo com a “favorita” Sérvia de Jokic, na sexta-feira (19h15).

Nesta primeira fase, o torneio é disputado na Letónia (Grupo A), Finlândia (Grupo B), Chipre (Grupo C) e na Polónia (Grupo D). A fase de grupos dura até 5 de setembro.

Para os “oitavos” avançam os melhores quatro classificados de cada grupo. Portugal vai disputar uma dessas vagas com Chéquia, Turquia, Estónia, Sérvia e Letónia, e cruzar com o Grupo B na primeira eliminatória (Alemanha, Finlândia, Reino Unido, Lituânia, Suécia e Montenegro).

A fase a eliminar vai ser disputada na Letónia, entre 6 e 14 de setembro.

A Espanha é campeã em título e domina a prova desde 2009, com quatro títulos em seis possíveis. Pelo meio, em 2013 e 2017, França e Eslovénia contrariaram a tendência. Em todo o caso, no topo do palmarés continuam União Soviética (14), Jugoslávia (oito) e Lituânia (cinco).

Na lista de vencedores estão também Letónia, Hungria, Checoslováquia, Alemanha, Rússia, Itália, Grécia e…Egito (1949).