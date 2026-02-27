Basquetebol
VÍDEO: Portugal vence Roménia na qualificação para o Mundial 2027
Diogo Brito fez 32 pontos e foi estrela maior em Coimbra. Seleção bem posicionada para atingir a segunda fase do apuramento
Portugal deu um passo importante na qualificação para o Mundial 2027 ao vencer a Roménia em Coimbra, por 99-82 (25-12, 29-34, 21-15 e 24-21). Na terceira jornada da primeira fase de qualificação, Diogo Brito aplicou 32 pontos, além de sete ressaltos e quatro assistências. O poveiro – que atua na segunda divisão de Espanha – foi destaque na Seleção, a par de Travante Williams (25 pontos).
Assim, os “Linces” lideram o Grupo B com cinco pontos, igualados com Grécia e Montenegro, e com dois pontos de vantagem sobre a Roménia. Também nesta sexta-feira, a Grécia perdeu na receção ao Montenegro (67-65).
Na segunda-feira, às 17 horas, Portugal visita a Roménia. Os três melhores classificados de cada grupo avançam para a segunda fase de qualificação.
