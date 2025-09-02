O Sporting anunciou esta terça-feira a contratação do basquetebolista internacional angolano João Fernandes, um regresso do extremo/poste de 32 anos que já passou duas épocas no clube.

«Tive momentos muito felizes com este emblema ao peito e tinha saudades. Por isso, estou aqui para voltar a representar o Sporting da melhor forma», disse o atleta, aos meios do clube, acrescentando que «os objetivos são sempre estarmos o melhor possível e representarmos o Sporting da melhor forma».

João Fernandes passou pelo Sporting nas temporadas 2019/20 e 2022/23, tendo conquistando um campeonato, três Taças de Portugal, duas Taças Hugo dos Santos e duas Supertaças. Nas duas últimas épocas, representou a Oliveirense.