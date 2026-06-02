A época de clubes no basquetebol caminha para o fim e, em simultâneo, várias equipas preparam 2026/27. O Maisfutebol sabe que João Figueiredo vai assumir o comando técnico do Sp. Braga. Na época de estreia na elite, os minhotos atingiram os “quartos” de Liga, Taça da Liga e Taça de Portugal, prova na qual eliminaram o Benfica.

No banco da Oliveirense desde 2021, João Figueiredo conquistou a Taça da Liga em 2025. Em simultâneo, orientou a Seleção sub-18. A partir deste verão, o “coach” aveirense assume a Seleção sub-20.

Ora, a Oliveirense também prepara a próxima temporada e aponta baterias a outro técnico aveirense: Bernardo Pires. O Maisfutebol sabe que o treinador é o alvo prioritário.

Aos 32 anos, o “coach” Pires está no Imortal desde 2019, orientando a equipa principal desde 2023. Num percurso consistente, o trabalho de Bernardo Pires destaca-se pelo potenciar de jovens portugueses, como André Silva, Salvador Victo, Miguel Baker e Luís Silva (ex-FC Porto).

A saída de Bernardo Pires do Imortal está pendente do corte de financiamento por parte da Câmara Municipal de Albufeira. O nosso jornal sabe que a autarquia pretende diminuir a verba global, o que comprometeria o futuro da equipa B na II Liga e da equipa feminina na Liga, onde milita desde 2022.

Enquanto as negociações entre Imortal e autarquia prosseguem, Bernardo Pires mantém o futuro em aberto.

Sporting equaciona mudança

Depois da conquista de Taça de Portugal e Taça da Liga pelo Sporting nesta época – a segunda consecutiva – Luís Magalhães pondera encerrar a carreira. Num percurso de mais de 42 anos, o técnico de 68 anos orientou – entre outros – Ovarense, Portugal Telecom, FC Porto e Sporting, além de passar por Angola e Cabo Verde.

Por isso, o currículo deste “senador” conta com Liga (oito), Taça (10), Taça da Liga (cinco), Supertaça (nove), campeonato de Angola (três), Champions de África (quatro) e Taça das Nações Africanas (uma).

O Maisfutebol apurou que Sérgio Ramos é um dos nomes em cima da mesa para a sucessão. O lisboeta de 50 anos foi adjunto de Luís Magalhães nas últimas duas épocas, além de auxiliar Mário Gomes na Seleção.

De recordar que, enquanto extremo, Sérgio Ramos fez carreira no Benfica, além de jogar em Espanha e Itália.

No lote de sucessores a Luís Magalhães também estará André Martins, treinador de 51 anos que orientou a equipa feminina do GDESSA entre 2022 e 2026, conquistando Liga e Taça de Portugal. Em simultâneo, o técnico orientou a Seleção masculina de sub-20.