O Sporting encerrou a quinta jornada da Fase Regular da Liga com um triunfo a Norte, em Ovar (77-86). Na tarde chuvosa deste domingo, os leões avistaram fantasmas de Esgueira ao intervalo, face à vantagem vareira (22-19 e 26-22).

Em todo o caso, a turma de Luís Magalhães «cilindrou» os adversários no terceiro parcial (7-26), gerindo a vantagem no derradeiro quarto (22-19).

Destaque nos leões para Jeremiah Bailey – que este verão trocou Ovar por Lisboa – com 22 pontos, 14 ressaltos, três assistências, seis roubos de bola e um desarme.

Entre os anfitriões, o poste sérvio Ivan Pavicevic – formado no Benfica – conseguiu 21 pontos, seis ressaltos e uma assistência. Em todo o caso, a Ovarense ressentiu-se da ausência de Jonathan Silva, poste brasileiro, de 20 anos, que vai brilhando neste arranque de época.

O triunfo deixa o Sporting no quarto lugar, com sete pontos, em igualdade com FC Porto (2.º), Oliveirense (3.ª) e Ovarense (5.ª). Na liderança isolada está o invicto Benfica, com oito pontos.

Desta quinta jornada ficou por disputar o Atl. Queluz-Vit. Guimarães, reagendado para a noite de quarta-feira (20h), depois de os «Conquistadores» serem travados na viagem, por problemas mecânicos.

Quanto ao próximo fim de semana, o sábado ficará marcado pela disputa da sexta ronda. O Sporting recebe o Galitos Barreiros (6.º), às 15h, enquanto a Ovarense visita o Vitória de Guimarães (12.º), às 20h30.