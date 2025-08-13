O Sporting apresentou mais um reforço para a equipa de basquetebol, algumas horas após ter anunciado a contratação de Stephan Swenson, que atuava nos Estados Unidos.

Miguel Correia é a cara nova no conjunto leonino, sendo que o base de 24 anos colocou um ponto final na ligação de três temporadas com o Galitos. Esta é a décima contratação do Sporting neste defeso, após as chegadas de Brandon Johns (BC Lulea), Maleeck Harden-Hayes (AD Galomar), Robby Robinson (Galitos), Malik Morgan (Oliveirense), Francisco Amarante (Oviedo CB), Rui Palhares (Galitos) e João Fernandes (Oliveirense).

«É uma grande responsabilidade representar um clube tão importante e com tantas ambições, mas estou extremamente satisfeito por estar num clube desta dimensão. Vou poder lutar por todos os títulos em que o Sporting participa e tenho excelentes condições para progredir», afirmou.