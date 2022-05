O Sporting conquistou esta tarde a Taça de Portugal de basquetebol, ao vencer na final o Benfica, por 79-75.

Em Albufeira, o dérbi lisboeta foi emocionante praticamente até ao fim. O clube verde e branco esteve mais seguro na primeira parte e foi para o intervalo com uma vantagem de sete pontos, 49-42.

Na segunda parte, no entanto, a equipa de Norberto Alves melhorou e conseguiu igualar o desafio, estando até em vantagem em vários momentos.

O resultado esteve equilibrado até ao fim, podia ter empatado a dois segundos do fim, mas Broussard atacou mal o cesto e falhou dois pontos de forma displicente.

Individualmente, Shakir Smith foi o grande destaque da partida, ao anotar 21 pontos, três ressaltos e duas assistências para o emblema de Alvalade.

Nas águias, apesar do falhanço no fim, Broussard esteve em bom plano, com 17 pontos, nove ressaltos e cinco assistências.

Assim, o Sporting vence a Taça de Portugal pela terceira vez consecutiva e oitava na sua história.