O Sporting já conhece os adversários para a fase de grupos da Taça Europa de basquetebol.

No sorteio que decorreu esta terça-feira, ficou-se a saber que no caminho dos leões estarão os italianos do Dinamo Sassari, os romenos do CS Valcea e o vencedor do jogo de qualificação entre o BC Balkan (Bulgária) e o RASTA (Alemanha).

Esta será a sexta participação consecutiva do Sporting na Taça Europa de basquetebol, pelo que o melhor resultado que conseguiu foi atingir os quartos de final na temporada de 2021/22.

Recorde-se que, até ao momento, os leões estão a realizar uma mudança profunda no plantel e Luís Magalhães conta com nove reforços: Brandon Johns Jr (BC Lulea), Maleeck Harden-Hayes (AD Galomar), Robby Robinson (Galitos), Malik Morgan (UD Oliveirense), Francisco Amarante (Oviedo), Rui Palhares (Galitos), Miguel Correia (Galitos), João Fernandes (Oliveirense) e Malik Bowman (Imortal).