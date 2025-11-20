Depois de se qualificar no segundo lugar do Grupo G da Taça Europa, o Sporting já conhece adversários para a segunda fase de grupos. Desta feita inseridos no Grupo M, os leões vão medir forças com os espanhóis do Bilbao, os gregos do PAOK e com os eslovacos do Prievidza.

Os bascos – 12.º no campeonato espanhol – conquistaram a última edição da Europe Cup, precisamente frente ao PAOK.

A melhor campanha do Sporting no torneio remonta a 2022, quando atingiu os “quartos”, algo que o FC Porto conseguiu em 2023 e 2024.

Numa fase com quatro grupos, alcançam os “quartos” os líderes e “vices”. O Sporting retoma a campanha europeia a 10 de dezembro, em Bilbao. O último duelo vai acontecer em casa, a 11 de fevereiro, aquando da receção ao Prievidza.