O Sporting recebeu e perdeu frente ao Dnipro, por 70-78, na quarta ronda da fase de grupos da Taça Europa de basquetebol.

No Pavilhão João Rocha, poucos dias após terem vencido a mesma equipa dois dias antes, os leões acabaram por não conseguir dar continuidade à série de bons resultados. Os comandados de Luís Magalhães estiveram sempre em desvantagem no marcador e ao intervalo perdiam por apenas dois pontos. Ainda assim, um quarto tempo muito forte da formação ucraniana fechou as contas do jogo.

Nicholas Ward foi o melhor marcador do Sporting, neste encontro, com 14 pontos e oito ressaltos, insuficientes para garantir o triunfo ao Sporting. Além disso, este resultado pode deixar os leões ainda mais longe da liderança do grupo, caso o Sassari vença o Anwil Wloclawek.