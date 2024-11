O Sporting despediu-se esta quarta-feira das competições europeias de basquetebol e terminou no último lugar o Grupo D da Taça Europa de basquetebol, após derrota no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, por 97-83, frente aos polacos do Anwil Wloclawek.

Os leões, que ao intervalo já perdiam por 10 pontos (34-44), terminaram a perder por 14. A equipa leonina conseguiu apenas uma vitória na poule, pelo que não acompanha o FC Porto, que venceu o Grupo I, na segunda fase da competição.

Funderburk, com 20 pontos, foi o melhor marcador da equipa portuguesa neste jogo da sexta e última jornada, seguido de Michal Michalak, o melhor dos polacos, com 17.