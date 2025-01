No derradeiro encontro da 12.ª jornada da Liga, na noite desta terça-feira, o Sporting encaixou a quarta derrota, desta feita na visita aos algarvios do Imortal (86-80).

Depois de uma primeira parte controlada pelos leões (14-18 e 15-23), a resposta dos anfitriões surgiu no terceiro parcial. Todavia, os comandados de Luís Magalhães contiveram a investida (23-23).

De notar que a vantagem do Sporting atingiu os 20 pontos (40-60) durante o 3.º quarto.

No derradeiro parcial, o Imortal impôs um parcial de 34-16, cavando uma diferença máxima de oito pontos (86-78). A buzina soou quando o marcador assinalava 86-80.

Destaque no Imortal para Moses Flowers (21 pontos), Daryl II (22 pontos) e André Silva (sete pontos, seis ressaltos e quatro assistências). No Sporting, Ward foi o mais inconformado, com 16 pontos e 11 ressaltos.

Desta forma, o Sporting retoma o 3.º lugar, mas igualdade com a Oliveirense (4.ª), a 20 pontos. Na vice-liderança permanece o FC Porto, com 21 pontos, menos três do que o Benfica.

Quanto ao Imortal, escalou a tabela até ao 7.º posto, com 16 pontos, em igualdade com Esgueira (6.º) e Galitos Barreiro (8.º).

Na noite desta quinta-feira (18h30), o Sporting volta a jogar no reduto do Imortal, desta feita em encontro dos «oitavos» da Taça de Portugal.

Na 13.ª ronda da Liga, a 25 de janeiro (15h), o Sporting visita o FC Porto. Nessa manhã (11h45), o Imortal recebe o Vitória de Guimarães (10.º).