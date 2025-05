O Sporting aponta ao clássico com o FC Porto nas meias-finais dos playoffs da Liga, graças ao triunfo sobre o Galitos Barreiro (83-88). Depois da vitória no sábado (90-79), os leões aplicaram parciais de 26-30, 13-18, 16-21 e 28-19.

Em destaque esteve Nick Ward, norte-americano que registou 21 pontos, dez ressaltos e uma assistência. Entre os anfitriões, Robinson (21 pontos e nove ressaltos) foi o mais inconformado.

Numa época de altos e baixos – apenas com uma final, na Taça de Portugal, perdida para o FC Porto – o Sporting procura amealhar esperanças no campeonato. Segue-se a meia-final com os dragões – rival contra o qual perdeu três duelos – eliminatória decidida à melhor de cinco jogos e que arranca a 23 de maio, na arena dos portistas.

Nas meias-finais está também o Benfica, que aguarda por Oliveirense ou Ovarense. Os rivais aveirenses estão empatados – 1-1 – e decidem a eliminatória na tarde de sábado (18h), em Oliveira de Azeméis.