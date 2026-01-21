O Sporting encaixou a quarta derrota na segunda fase de grupos da Taça Europa da FIBA, esgotando as hipóteses de alcançar os “quartos”. Na noite desta quarta-feira, os leões perderam na quarta ronda, na receção aos detentores do título, os espanhóis do Bilbao (90-72).

Os parciais de 18-14, 26-14, 24-20 e 22-24 espelham um duelo no qual os comandados de Luís Magalhães estiveram longe de uma exibição soberba, o exigido para vencer tal adversário.

No Bilbao, o polaco Petrasek destacou-se com 17 pontos. No Sporting, o norte-americano Harden-Hayes aplicou 19 pontos, além de nove ressaltos.

Assim, os leões são quartos e últimos do Grupo M, com quatro pontos, enquanto o Bilbao lidera com oito pontos. Na quinta e penúltima ronda, a 4 de fevereiro, o Sporting visita o PAOK – o último finalista vencido da prova. Por sua vez, o Bilbao recebe o Prievidza (3.º), a 3 de fevereiro.