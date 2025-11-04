O Sporting perdeu e complicou o apuramento para a próxima fase da Taça Europa. Depois de triunfarem na receção aos italianos do Sassari em outubro (80-77), os leões foram incapazes de repetir a receita fora de portas, perdendo por 89-72 (24-20, 31-21, 17-21 e 17-10).

Na turma de Luís Magalhães, o norte-americano Brandon Johns foi o mais inconformado, com 23 pontos, nove ressaltos e três assistências, seguido pelo compatriota Malik Morgan (16 pontos, oito ressaltos e três assistências). Nos anfitriões, os norte-americanos Rashawn Thomas (17 pontos) e Carlos Marshall (14 pontos) foram os melhores.

Este desfecho mantém o Sporting no segundo lugar à condição, com seis pontos, a um do Sassari (1.º). Nesta quarta-feira, os alemães do Vechta (3.º, cinco pontos) recebem os romenos do Valcea (4.º, três pontos).

De recordar que os dez líderes avançam para a segunda fase de grupos, acompanhados pelos seis melhores “vice”. Para já, o Sporting está nesse lote, o que deixa de acontecer se o Vechta vencer na quarta-feira.

O regresso dos leões à Taça Europa está agendado para 12 de novembro (19h30), aquando da receção ao Vechta. Ou seja, promete ser um duelo decisivo para o desfecho do Grupo G.

No regresso ao campeonato, na tarde de domingo (17h), o Sporting visita o Galitos Barreiro (12.º e último), que ainda não venceu. Os leões de Luís Magalhães ocupam o segundo posto, com sete pontos – igualados com Ovarense e Queluz – a um do líder invicto, o Benfica.