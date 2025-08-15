O Sporting anunciou esta sexta-feira mais um reforço para a equipa de basquetebol. Desta vez, os leões contrataram o extremo Maleeck Harden-Hayes que chega proveniente do Galomar, clube que desceu à segunda divisão na última temporada.

«Sou um extremo versátil, que faz de tudo um pouco o que o treinador pedir e precisar: defendo, ganho ressaltos, lanço de três. Acho que posso dar muito ao jogo em diversas facetas do jogo. Uma das minhas especialidades é lançar de três pontos, mas também de dois pontos», disse o jogador de 24 anos aos meios do clube leonino.

Harden-Hayes é o 11.º reforço do Sporting para a nova temporada depois de ter oficializado a contratação de Brandon Johns (BC Lulea), Maleeck Harden-Hayes (AD Galomar), Robby Robinson (Galitos), Malik Morgan (Oliveirense), Francisco Amarante (Oviedo CB), Rui Palhares (Galitos), João Fernandes (Oliveirense) e Miguel Correia (Galitos).