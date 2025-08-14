O Sporting anunciou a contratação de Brandon Johns para a equipa masculina de basquetebol.

Através das redes sociais, os leões oficializaram a chegada do MVP da última edição da Liga Sueca e décimo reforço de Luís Magalhães para a época de 2025/26. Além do poste norte-americano de 25 anos, o técnico conta também com as seguintes caras novas no plantel: Brandon Johns (BC Lulea), Maleeck Harden-Hayes (AD Galomar), Robby Robinson (Galitos), Malik Morgan (Oliveirense), Francisco Amarante (Oviedo CB), Rui Palhares (Galitos), João Fernandes (Oliveirense) e Miguel Correia (Galitos).

«É uma honra enorme envergar este símbolo e sinto-me abençoado por fazer parte deste projecto e deste ambiente. Estou muito entusiasmado, mal posso esperar por esta época», afirmou.

