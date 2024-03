O Sporting perdeu com a Oliveirense, por 73-85, esta sexta-feira, no Pavilhão João Rocha, num jogo a contar para a 18ª jornada da fase regular do campeonato.

Apesar de equilibrado nos primeiros dois quartos, os visitantes chegaram ao intervalo com uma vantagem de três pontos, muito graças ao «duplo-duplo» conseguido pelo norte-americano Joel James, com onze pontos e doze ressaltos.

A resposta leonina não se fez sentir no terceiro período e no decisivo quarto a Oliveirense fechou as contas do encontro. Do lado do Sporting, destaque para os 23 pontos de Eddie Ekiyor, insuficientes para manter a turma de Pedro Nuno Monteiro isolada na liderança do campeonato.

Desta forma, os leões desceram ao segundo lugar da Liga, com 31 pontos, os mesmos da Oliveirense, terceira classificada e do agora líder, FC Porto, que ascendeu ao topo da tabela pelo maior número de vitórias.