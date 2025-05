Depois de garantir o regresso à Liga, o Sporting conquistou a II Liga feminina. Na manhã deste sábado, em casa, perante pouco mais de 250 adeptos, as comandadas de João Vieira voltaram a triunfar sobre o Coimbrões, na final dos playoffs.

Há uma semana, o Sporting venceu fora de portas, por 71-74. Desta feita, conseguiram um domínio superior (70-61).

Os parciais de 18-21, 23-7, 20-18 e 9-15 espelham o desenrolar deste duelo. Destaque nas anfitriãs para a norte-americana Hannah Pratt, que conseguiu 14 pontos, 14 ressaltos, duas assistências e três roubos de bola. Do outro lado, a canadiana Lauren Golding (26 pontos e 14 ressaltos) foi a mais inconformada.

Num projeto delineado a pensar no regresso à Liga, o Sporting dominou o campeonato, até porque conta, entre outras, com as internacionais portuguesas Emília Ferreira e Luana Serranho.

Entretanto, a equipa de sub-22 das leoas já garantiu a promoção à II Liga.

Por sua vez, o Coimbrões resistiu à pressão das madeirenses da Escola Francisco Franco e selou a subida à Liga.

Em sentido contrário, Vagos e CPN – de Ermesinde – desceram à II Liga. De recordar que, na Liga feminina, o Benfica é bicampeão em título.