O Sporting encerrou a participação na Taça Europa da FIBA com um triunfo caseiro sobre os eslovacos do Prievidza, por 92-73 (24-21, 27-25, 27-12 e 14-15). Na noite desta quarta-feira, o belga Swenson (24 pontos), o norte-americano Robinson (19 pontos e 10 ressaltos) e o português Francisco Amarante (15 pontos) foram o amuleto de Luís Magalhães.

Assim, os leões alcançaram a única vitória na segunda fase de grupos, terminando no terceiro lugar do Grupo M, com sete pontos e vantagem no confronto direto com o Prievidza. No topo terminou o Bilbao, com 12 pontos, dois de vantagem sobre o PAOK.

De recordar que os espanhóis são os detentores da Taça Europa, enquanto os gregos foram finalistas vencidos na última edição.

Quanto ao Sporting, os leões retomam o campeonato no sábado (15h) em Ovar, na 15.ª jornada da fase regular. Os comandados de Luís Magalhães ocupam o segundo lugar, com 25 pontos – a dois do líder Benfica – igualados pela Ovarense (3.ª).