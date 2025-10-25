Depois da vitória no campeonato, o Sporting voltou a triunfar frente ao FC Porto, este sábado, por 108-88, na primeira jornada da Taça Hugo Santos.

Malik Morgan, do Sporting, foi o jogador em maior destaque, com 28 pontos, nove ressaltos e 11 assistências. Brandon Johns Jr também brilhou, com 25 pontos e seis ressaltos.

No lado dos dragões, Jalen Riley apresentou-se em grande forma, com 25 pontos, dois ressaltos e quatro assistências.

Nos outros jogos do dia, o CA Queluz bateu o Vasco da Gama (76-67) e o Ovarense sorriu no terreno do Esgueira (102-81).