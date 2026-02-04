Com a eliminação já garantida, o Sporting manteve o registo 100 por cento negativo na segunda fase da Taça da Europa e perdeu por 101-67 na visita ao recinto do PAOK.

Na Grécia, os leões tiveram dificuldades desde início e ao intervalo já perdiam por uns expressivos 29 pontos. O regresso dos balneários trouxe um Sporting mais eficaz, só que o estrago feito nos primeiros dois parciais foi irreparável para o conjunto de Luís Magalhães, sobretudo por intermédio de Melvin Cleveland, melhor marcador do encontro com 18 pontos.

Do lado leonino, André Cruz foi o mais concretizador (13 pontos), mas sem efeitos a registar no desfecho do encontro. Esta derrota mantém os leões no último lugar do Grupo M, com cinco pontos em cinco jogos e sem possibilidade de chegar à próxima fase da prova. O Bilbao é líder com 10 pontos e o PAOK segue no segundo lugar com nove.

O último jogo dos leões na Taça da Europa acontece a 11 de fevereiro, frente aos eslovacos do Prievidza.