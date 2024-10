O FC Porto levou a melhor sobre o Szolnoki (Hungria), fora de casa, num triunfo por 88-71, que deixa os azuis e brancos na liderança do Grupo I da Taça Europeia de basquetebol.

Num jogo em que os azuis e brancos estiveram quase sempre na frente do marcador, ao intervalo o marcador já registava uma diferença de quatro pontos, favorável aos comandados de Fernando Sá. O principal destaque vai para o norte-americano Max Landis, que apontou 21 pontos e foi o melhor marcador do encontro.

Os azuis e brancos preparam agora o duelo frente ao PAOK, marcado para 6 de novembro, no Dragão Arena.

Em contrapartida, o Sporting somou a quarta derrota na fase de grupos da competição, após sair derrotado de Itália, por 71-88, seguindo assim no último lugar do Grupo D, com seis pontos.

Um primeiro período desastrosos deixou os leões com 12 pontos de desvantagem e uma diferença que acabou por nunca ser fechada. Apesar dos 16 pontos de Ludgy Debaut, o Sporting não teve capacidade de contrariar o poderio da formação italiana, que até ao fim não perdeu o rumo do encontro.

Segue-se o confronto com o Anwil Wloclawek (Polónia), em casa, no próximo dia 13 de novembro.