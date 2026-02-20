O Benfica manteve o registo imaculado na Taça Hugo dos Santos, ao somar, na receção à Ovarense, a terceira vitória em três jogos na prova.

Com Rui Costa a assistir, as águias fecharam a primeira parte com uma vantagem de 10 pontos, que praticamente dobraram ao chegarem ao intervalo a vencer por 53-34.

O conjunto de Ovar conseguiu aproximar-se no terceiro período e chegou a reduzir a distância para dez pontos (70-60).

No último período, que começou com a equipa da casa a vencer por 76-63, os encarnados aceleram rumo a um triunfo bastante expressivo e para o qual contribuíram os 24 pontos de Aaron Broussard e ainda os registos assinaláveis de Temidayo Yussuf (17), Diogo Gameiro (17) e Geno Crandall (15).

No último período, o parcial foi de 34-12 para a equipa de Norberto Alves, que levou a melhor por 110-75 e lidera o Grupo A da Taça Hugo dos Santos com os mesmos pontos do Sp. Braga.