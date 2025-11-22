A equipa de basquetebol do Benfica venceu este sábado a Oliveirense, por 98-88, na segunda jornada da Taça Hugo dos Santos. Os encarnados chegaram ao intervalo na frente (55-46) e conseguiram manter a vantagem até ao apito final.

Com este resultado, o Benfica segue na liderança do grupo A, com quatro pontos. Nos outros jogos do grupo, O Sp. Braga bateu o Ovarense no prolongamento (84-78) e o V. Guimarães sorriu na receção ao Esgueira (83-76).

No outro grupo, O Sporting atropelou o Vasco da Gama, por 94-62, e está na frente da tabela. Ao intervalo, a diferença já era esmagadora e os leões venciam por 18 pontos.

Em sentido contrário, o FC Porto perdeu em casa dos Galitos Barreiro por apenas um ponto (90-89) e somam a segunda derrota na competição. Por fim, o Imortal viajou até Queluz para triunfar por 88-84.