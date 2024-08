O CSM Oradea (Roménia) anunciou este sábado a contratação de Travante Williams.

Através das redes sociais, o clube confirmou a chegada do internacional português, que na última temporada representou os espanhóis do ICL Manresa. Assim sendo, o antigo jogador do Sporting prepara-se para jogar no quinto país enquanto atleta, depois das passagens pelos Estados Unidos, Geórgia, Portugal, Espanha e agora na Roménia.

Além disso, pode também ter a oportunidade de participar na Liga dos Campeões, já que o CSM Oradea está inserido no Grupo III de qualificação para a prova.