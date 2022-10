O Bayer Leverkusen anunciou esta quarta-feira a rescisão de contrato com o treinador Gerardo Seoane e o sucessor: trata-se de Xabi Alonso, até agora treinador da equipa B da Real Sociedad.

Esta decisão, diga-se, surge um dia depois da derrota do conjunto germânico frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, a contar para a Liga dos Campeões.

«O Gerardo fez um bom trabalho no Bayer no último ano e meio, especialmente com a qualificação para a Liga dos Campeões. Infelizmente, desviámo-nos do caminho para o sucesso. Do nosso ponto de vista, a eliminação precoce da Taça da Alemanha e a classificação muito abaixo das expectativas na Bundesliga [penúltimo lugar] tornou obrigatória a mudança de treinador», justificou o diretor-desportivo do clube, Simon Rolfes, na nota publicada.

Alonso, antigo jogador de Liverpool, Real Madrid e Bayern Munique, por exemplo, assinou um contrato válido até junho de 2024. «Conheço o Leverkusen desde o meu tempo da Alemanha e é um excelente clube. (...) Estou muito entusiasmado com este projeto e tenho a certeza de que vamos cumprir com as expectativas», disse o espanhol.

Xabi Alonso, diga-se, vai estrear-se este fim de semana, na receção ao Schalke, antes de receber o FC Porto, na próxima quarta-feira.