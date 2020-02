O FC Porto foi eliminado da Liga Europa pelo Bayer Leverkusen ao perder no Dragão por 3-1, na segunda mão destes 16 avos de final.

Lucas Alario fez o 1-0 para o Lervekusen aos 13 minutos e na segunda parte os germânicos aumentarem para 3-0 com golos de Demirbay aos 50 e Havertz aos 58 minutos.

Marega reduziu para os portistas aos 65.

Assim com um 5-2 no conjunto das duas mãos, após a derrota por 2-1 no primeira jogo, o FC Porto é eliminado da Europa.