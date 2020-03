O Comité de Ética, Controlo e Disciplina da UEFA aplicou três jogos de suspensão a Tiquinho Soares, jogador do FC Porto, expulso na receção ao Bayer Leverkusen, para a segunda mão dos 16 avos da Liga Europa.

Os dragões foram ainda condenados a pagar 63 mil euros em multas, por esta eliminatória europeia: 35 mil euros pelo atraso no início ou reinício do jogo da Alemanha, mais 10 mil euros por conduta imprópria da equipa no jogo do Dragão, e ainda 18 mil euros por acessos das bancadas bloqueados.

