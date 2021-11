O futebolista do FC Porto, Wendell, assumiu que a troca de palavras que teve com o ex-dragão Alex Telles, agora no Manchester United, foi fundamental para a mudança do Bayer Leverkusen para o clube português, tal como o Maisfutebol noticiou na altura da transferência.

«Liguei [ndr: ao Alex Telles], acho que uns três dias antes. Conversei com ele. Ele disse que era um clube top, que ia gostar da cidade, dos adeptos. E no aeroporto, quando cheguei ao Porto, liguei ao Alex. Disse que eu ia gostar muito. A cada dia, estou feliz. Vou para o trabalho com a sensação de que estou a viver isto lá atrás, quando assinei o meu primeiro contrato. A conversa com o Alex [Telles] ajudou-me a tomar a decisão, porque teria de estar bem com a base de tudo: como é a cidade, o clube. Estou muito feliz», afirmou, em declarações no programa Azul Porto, do Porto Canal.

O jogador de 28 anos, que esteve na Alemanha ao serviço do Leverkusen nas últimas sete temporadas, sublinhou mesmo a felicidade que está a sentir nesta aventura em Portugal.

«Acho que não houve ainda um dia em que fiquei triste aqui, até porque sou novo, foi uma alegria saber que ia jogar no FC Porto, poder jogar num grande clube, lutar por títulos, que é o meu grande objetivo. Foi um dos melhores dias da minha vida», afirmou, ainda, contando como foi o primeiro dia de trabalhos junto do plantel.

«Estava meio tímido, desconfiado… acabado de chegar, então tinha de analisar. [Já conhecia] o Otávio. Estivemos juntos numa convocatória, quando ele era brasileiro. Era a sub-21 [Brasil]. Eu já estava na Alemanha, foi em 2015 ou 2016… o primeiro dia para mim foi um pouco mais para observar. Fui analisando o grupo, as pessoas, mas o grupo é tão bom que ao fim de uma semana já me sentia como se estivesse em casa. Nunca senti um grupo tão bom», garantiu.

Wendell já foi utilizado em oito jogos pelo FC Porto, tendo marcado um golo, na vitória por 2-1 ante o Paços de Ferreira, a 2 de outubro, para a I Liga.