Ezequiel Fernández, médio do Bayer Leverkusen, lesionou-se e será baixa para os alemães nas próximas semanas. O argentino de 23 anos falhará, portanto, a visita ao Benfica a contar para a Liga dos Campeões, marcada para o dia 5 de novembro (20:00).

De acordo com informações partilhadas pelo clube, o jogador sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo durante a vitória (2-0) diante do Friburgo no passado domingo.

Fernández, que tem sido habitual titular do lado do Bayer Leverkusen, não precisará de realizar uma cirurgia. No entanto, a estimativa é que fique fora dos relvados entre sete a oito semanas.

Esta é mais uma baixa para os adversários dos encarnados na Champions, depois de Kevin de Bruyne ter saído também lesionado no último jogo pelo Nápoles.