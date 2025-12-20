Para fechar este sábado quanto à 15.ª jornada do campeonato alemão, o Bayer Leverkusen triunfou na visita ao Leipzig (3-1), ainda sem Grimaldo, que recupera de desgaste muscular há mais de uma semana.

Ainda que o médio Schlager tenha inaugurado o marcador aos 35 minutos a favor do Leipzig, o homólogo Terrier restabeleceu a igualdade aos 40. Pouco depois, aos 44m, o avançado Patrik Schick completou a reviravolta.

Entre trocas, o marcador voltou a mudar aos 90+7 minutos, quando o médio Culbreath selou o triunfo do Bayer Leverkusen, que, assim, ascende ao terceiro lugar da Bundesliga, com 29 pontos, em igualdade com o Leipzig (4.º).

Na próxima ronda, a 10 de janeiro, o Leverkusen recebe o Estugarda (6.º), enquanto o Leipzig visita o St. Pauli (16.º).