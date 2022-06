Dia feliz em Leverkusen: o Bayer anunciou esta quinta-feira a renovação de Florian Wirtz.

O jovem de 19 anos, atualmente a recuperar de uma lesão grave no joelho, fica ligado aos farmacêuticos por mais cinco anos, até ao verão de 2027.

Wirtz, refira-se, é o novo prodígio do futebol alemão: estreou-se pelo Leverkusen com 17 anos e 15 dias é – o mais novo de sempre a jogar pelo clube e o terceiro mais jovem da história da Bundesliga –, a mesma idade com que começou a ser chamado à seleção principal dos germânicos (conheça aqui mais sobre a história de Wirtz).

Na época passada, antes da lesão sofrida, o médio-ofensivo fez 14 assistências e dez golos em 31 jogos pelo emblema de Leverkusen.

Antes do Bayer, de resto, Wirtz representava o Colónia, onde fez grande parte da formação.