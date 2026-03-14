Bayer Leverkusen e Bayern Munique empataram a um golo na 26.ª jornada do campeonato, neste sábado. No “intervalo” dos “oitavos” da Champions, e com Grimaldo de fora por acumulação de cartões amarelos, o Leverkusen adiantou-se ao sexto minuto, graças ao médio Aleix García.

Na resposta, o defesa Jonathan Tah restabeleceu a igualdade aos 26 minutos, mas o golo foi anulado por desvio com o braço. Pouco depois, aos 42m, o avançado Nicolas Jackson viu o cartão vermelho direto e desfalcou o Bayern.

Entre trocas, Harry Kane marcou aos 61m, mas o VAR voltou a anular, uma vez mais por desvio com o braço. De remate em remate, Luis Díaz forçou o empate ao minuto 69, atingindo o 21.º golo em 37 jogos nesta época.

Até final, Díaz viu o segundo cartão amarelo aos 84 minutos e o Bayern limitou-se a resistir. O Bayer Leverkusen ainda marcou aos 90+3m, mas o VAR assinalou fora de jogo.

Desta forma, os bávaros lideram com 67 pontos, nove de vantagem sobre o Dortmund. Por sua vez, o Leverkusen é sexto classificado, com 45 pontos, a dois dos lugares Champions.

Na terça-feira, às 20 horas, o Leverkusen visita o Arsenal (1-1). Na quarta-feira, às 20 horas, o Bayern recebe a Atalanta (6-1).

Também neste sábado, o avançado Fábio Silva apenas saiu do banco do Dortmund aos 74 minutos, no triunfo caseiro sobre o Augsburgo (2-0). O resultado foi edificado pelo avançado Adeyemi e pelo defesa Reggiani, que faturaram aos 13 e aos 59 minutos, respetivamente.

Assim, as “Abelhas” reforçaram o segundo lugar, com 58 pontos, apontando à receção ao Hamburgo de Fábio Vieira (10.º) no sábado (17h30). Por sua vez, o Augsburgo é nono classificado, com 31 pontos.

Outros resultados.

Hoffenheim 1-1 Wolfsburgo;

Frankfurt 1-0 Heidenheim.