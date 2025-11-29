No seguimento de semanas exigentes e intensas, o Bayern Munique sofreu para vencer na receção ao St. Pauli (3-1). Na tarde deste sábado, na 12.ª jornada, Raphaël Guerreiro foi titular, disputou 65 minutos e empatou a partida aos 44 minutos, depois de o avançado Hountondji adiantar os forasteiros ao sexto minuto.

Além de duas assistências, o internacional português leva três golos em 13 jogos.

Aos 90+3 minutos, para o resultado condizer com o desenrolar da etapa complementar, Luis Díaz completou a reviravolta. O colombiano ex-FC Porto atingiu o oitavo golo na Bundesliga, o 13.º na época. Para encerrar, o avançado Nicolas Jackson aplicou o 3-1 aos 90+7m.

Assim, os bávaros levam 34 pontos, 10 de vantagem sobre o Leipzig. Segue-se a visita ao Union Berlim, na quarta-feira (19h45), nos “oitavos” da Taça.

Por sua vez, o St. Pauli caiu para o 17.º e penúltimo posto, com sete pontos, a um de zona segura. Na terça-feira (17h) há visita ao Borussia Mönchengladbach, nos “oitavos” da Taça.

Noutros encontros deste sábado, o Werder Bremen empatou na receção ao Colónia (1-1). Depois de o lateral Friedl adiantar os anfitriões aos 22 minutos, o avançado Topp viu o 2-0 anulado por fora de jogo. Por isso, aos 90+1m, o médio El Mala restabeleceu a igualdade.

Assim, o Bremen é oitavo, com 16 pontos, um de vantagem sobre o Colónia (9.º).

O resultado mais dilatado aconteceu no Hoffenheim-Augsburgo (3-0), com o marcador a funcionar apenas na primeira parte, com os golos dos médios Burger e Touré (16 e 26 minutos, respetivamente), além do autogolo do defesa Zesiger, aos 45 minutos.

Desta forma, o Hoffenheim subiu ao quarto posto, com 23 pontos, em igualdade com o Bayer Leverkusen (3.º). Quanto ao Augsburgo, segue no 13.º lugar, com 10 pontos, dois de vantagem sobre a zona de descida.

Kein Gegentor ☑️ Drei Tore ☑️ Drei Punkte ☑️ 😎 pic.twitter.com/fnHUoVBpbL — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) November 29, 2025

Por último, o Heidenheim protagonizou uma dramática reviravolta na visita ao Union Berlim (2-1), com golos aos 90 e 90+5m. Nos anfitriões, o central Diogo Leite foi totalista e o médio Khedira inaugurou o marcador aos 43 minutos. Todavia, o avançado Schimmer e o médio Schoppner inverteram os ânimos, marcando aos 90 e 90+5m, respetivamente.

Assim, o Heidenheim consegue a segunda vitória na Bundesliga, atingindo os oito pontos, em igualdade com o Wolfsburgo (15.º), e estaciona no 16.º lugar, que obriga a disputar o play-off de manutenção. Quanto ao U. Berlim, é 10.º com 15 pontos.