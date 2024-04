Ralf Rangnick poderá ser o sucessor de Thomas Tuchel no comando técnico do Bayern Munique. O selecionador da Áustria, de 65 anos, confirmou que foi contactado pelo emblema alemão.

«Informei a Federação Austríaca deste assunto, até porque preservamos uma relação de muita confiança. Por isso, neste momento, o meu foco está na seleção e no Europeu», esclareceu, adiantando que não está preocupado com a vertente financeira.

A revelação foi feita durante uma entrevista à 90 Minuten.at. Face à insistência do jornalista quanto ao «timing» da decisão, Rangnick não escondeu os planos.

«Quando o Bayern confirmar que me quer, eu terei de ponderar se quero aceito o projeto. Mas tudo passará pela federação. Devo ponderar se serei capaz de marcar pela diferença, de alcançar o sucesso», reiterou.

Durante esta entrevista, o selecionador austríaco mostrou-se entusiasmado com o Europeu.

«Tenho uma relação próxima com os jogadores e estou certo que não jogarão melhor só por garantir que continuarei nos próximos quatro anos. Partimos para o Euro com ambição. Temos de vencer no grupo mais difícil. Depois, não precisamos temer ninguém. E sinto as pessoas entusiasmadas e agradadas», rematou.

A Áustria medirá forças com Polónia, Países Baixos e França no Grupo D do Europeu.

Quanto a Ralf Rangnick, o técnico alemão admite ter o futuro por definir. De lembrar que em 2022 orientou o Manchester United. Antes, acumulou experiência no Leipzig, Schalke 04, Hoffenheim, Hannover e Estugarda.